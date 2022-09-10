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В Рязанском перинатальном центре за лето спасли семь младенцев весом до килограмма
Летом в перинатальном центре Рязани врачи отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных помогли выжить семерым младенцам с экстремально низкой массой тела — меньше одного килограмма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Летом в перинатальном центре Рязани врачи отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных помогли выжить семерым младенцам с экстремально низкой массой тела — меньше одного килограмма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Частота рождения детей с таким весом составляет 0,1-0,3%. Их выхаживание — наиболее сложная и трудновыполнимая задача современной неонатологии, которая требует серьезного уровня квалификации специалистов и применения высокотехнологичного оборудования.

С начала июня по конец августа в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных родились семь детей с весом от 750 до 990 граммов, сроком гестации от 25 до 28 недель. Одним из условий спасения таких младенцев является лечебно-охранительный режим, когда в специальных кювезах-инкубаторах для ребенка формируется среда, максимально приближенная к материнской утробе.

«Мы протезируем жизненно важные функции организма — дыхание, сердечная деятельность, поскольку недоношенный ребенок еще не может в полной мере делать этого сам», — рассказала анестезиолог-реаниматолог Перинатального центра Софья Филиппова.

Она добавила, что используется также «метод Кенгуру» — ребенка ежедневно кладут на тело матери, обеспечив телесный контакт, что помогает быстрее адаптировать новорожденного к внеутробным условиям жизни.