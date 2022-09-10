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В Рязанской области 11 сентября потеплеет до +19 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 11 сентября, днем ожидается +14…+19 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в воскресенье, 11 сентября, днем ожидается +14…+19 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха по области ночью составит 0…+5 градусов, местами ожидаются заморозки до -2 градусов.

Ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-восточный, ночью 1-6 м/с, днем 5-10 м/с.