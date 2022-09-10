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В Курской области скончался раненный диверсантами сотрудник Росгвардии
Раненный диверсантами спецназовец в Курской области умер в больнице. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Раненный диверсантами спецназовец в Курской области умер в больнице. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

По его информации, смерть наступила в 9:07 в центральной районной больнице. У росгвардейца диагностировали огнестрельное ранение в ногу. По предварительным данным, он скончался от кровопотери.

По данным источника, в Судже проходила совместная операция ФСБ России и Росгвардии. Силовики задерживали подозреваемых в контрабанде оружия. По другой информации, речь шла о лицах, связанных с украинскими националистами.

Автомобиль подозреваемых остановили сотрудники Росгвардии, после чего задержанные напали на правоохранителей. В результате часть преступной группы была задержана, часть — уничтожена.

Напомним, ранее сообщалось, что в Суджанском районе Курской области неизвестные лица напали на правоохранителей, ранили росгвардейца и скрылись в лесу.