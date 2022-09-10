В Керчи грузовик на «зебре» переехал 16-летнюю девушку

Момент аварии попал на видео. Оно опубликовано в соцсетях.

В Керчи под колеса грузовика Ford Transit на пешеходном переходе попала 16-летняя девушка. Момент аварии попал на видео. Оно опубликовано в соцсетях.

Девушка перебегала дорогу по «зебре», однако не успела и оказалась под колесами грузовика.

Пострадавшая находится в больнице, сообщает « КП-Крым ». По словам девушки, у нее много ссадин и ушибов, сотрясение мозга, травмы коленных связок.

«Я шла на остановку. Подошла к пешеходному переходу, посмотрела налево. Там пролетела машина, прямо передо мной. Я стояла, пропустила ее. Следующая машина остановилась перед зеброй, я вышла на дорогу, посмотрела направо. Там ехала вот эта машина. Я думала, что он остановится, потому что меня явно было видно на дороге. Секунда — и машина в меня влетела. Потом проехала по ногам», — рассказала девушка.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку.