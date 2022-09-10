В центре Рязани задержали мужчину с наркотиками в пачке сигарет

На Первомайском проспекте сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На Первомайском проспекте сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Недалеко от площади Ленина наряд отдельного батальона ППС полиции увидел мужчину, который при виде правоохранителей сильно заволновался. Прохожий резко свернул с тротуара и попытался скрыться во дворах на улице Краснорядской. Патрульные догнали и остановили мужчину, на вопросы он внятно ответить не смог. В ходе беседы человек попытался незаметно выбросить пачку с сигаретами. Полицейский заметил этот подозрительный жест.

На место вызвали сотрудников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков отдела полиции по Советскому району. Оперативники установили, что в пачке сигарет хранился полимерный пакетик с порошкообразным веществом. По результатам экспертизы, в пачке были полграмма сильнодействующего синтетического наркотика. Полицейские задержали злоумышленника.

По предварительной информации, 30-летний рязанец накануне приобрел наркотик и нес его к приятелю.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.