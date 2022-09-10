Тульские спасатели вернулись после тушения пожаров в Рязанской области

Основной задачей было не допустить перехода огня на населенные пункты и оказать помощь региональным подразделениям в ликвидации пожаров. Все поставленные задачи спасатели выполнили в полном объеме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Тульские спасатели после полной ликвидации природных пожаров в Рязанской области вернулись домой. Все поставленные задачи спасатели выполнили в полном объеме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

С 19 августа сводный отряд помогал коллегам в борьбе с природными пожарами.

Главной целью было сдержать огонь от перехода на населенные пункты и помочь региональным подразделениям в ликвидации пожаров.

Группировка тульских спасателей базировалась на территории поселка Старый Кудом Спасского района, деревни Култуки Клепиковского района, деревни Акулово Шиловского района, села Китово и села Чарус Касимовского района. С 19 августа по 2 сентября с пожарами боролись 24 сотрудника и 6 единиц спецтехники, а в период со 2 по 8 сентября 23 человека и 6 единиц техники.