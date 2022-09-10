Россиян предупредили о мошенниках, притворяющихся следователями

Телефонные мошенники стали использовать новый способ выманивать деньги у россиян. Они просят помочь в выдуманном расследовании незаконных действий сотрудников Центрального банка, сообщает РИА Новости.

Телефонные мошенники стали использовать новый способ выманивать деньги у россиян. Они просят помочь в выдуманном расследовании незаконных действий сотрудников Центрального банка, сообщает РИА Новости .

В центре такой схемы человек, представляющийся, например, капитаном полиции из ГУ МВД, сообщает абоненту, что расследует деятельность сотрудников Банка России, которые воспользовались своим служебным положением. После этого следуют расспросы про посещение МФЦ, заполнение документов и жесткое предупреждение не сообщать родственникам, запугивание 310-й статьей Уголовного кодекса.

«Банк России неоднократно отмечал, что исходя из текущей повестки мошенники оперативно меняют свои схемы и сценарии для хищения денег у граждан. Если регулятор фиксирует массовое применение новых схем, то информирует граждан о связанных с ними рисках», — пояснили в пресс-службе Банка России.

В организации добавили, что сейчас злоумышленники активно применяют комбинированные схемы телефонного мошенничества, их главным инструментом остается использование приемов и методов социальной инженерии.

Напомним, ранее стало известно, что в России телефонные мошенники начали мстить тем, кто пытается их разыграть.