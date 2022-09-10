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Российским работающим пенсионерам подсказали лучший момент для увольнения
Совет дала в беседе с агентством «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

Эксперт рассказала работающим пенсионерам о лучшем моменте для увольнения. Совет дала в беседе с агентством «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

Она отметила, что увольняться лучше всего в последний день месяца для индексации пенсии. Не следует делать это в первых числах, так как месяц зачтут полностью отработанным, и пенсию не проиндексируют.

«Вне зависимости от того, уволился ли работающий пенсионер 1 марта (этот день считается последним рабочим днем) или 31 марта, ПФР получит информацию о факте работы этого лица в апреле. И только за апрель этот работник не будет в списках работающих лиц. Отчет за апрель ПФР получит в мае. В июне будет принято решение об индексации, а в июле произведут индексация», — пояснила Сорокина.

Она добавила, что идти в Пенсионный фонд и информировать о новом статусе не нужно. В организации и так получат все нужные данные от работодателя, и индексация произойдет автоматически.

Напомним, российские пенсионеры старше 80 лет получат повышенную выплату в сентябре.