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Пьяный житель Омска сбежал от полицейских на их служебной машине
Нетрезвый житель Омска угнал полицейский автомобиль в момент оформления протокола, чтобы избежать наказания. Инспекторам пришлось преследовать его на гражданской машине, сообщает «Город55».

Нетрезвый житель Омска угнал полицейский автомобиль в момент оформления протокола, чтобы избежать наказания. Инспекторам пришлось преследовать его на гражданской машине, сообщает «Город55».

По данным региональной полиции, в пятницу, 9 сентября, в дежурную часть ОМВД поступило сообщение об опрокидывании ВАЗ-210740 в деревне Калиновка. На место происшествия направили экипаж ГИБДД. Было установлено, что автомобилем управлял 34-летний житель Омска с признаки опьянения. Ранее мужчину лишили прав. Во время оформления ДТП он сел за руль служебной машины и уехал.

Полицейские преследовали его на гражданской машине. Погоня попала на видео.

Назначена служебная проверка.

В отношении угонщика составлено сразу 23 административных протокола, в том числе за движение по обочине, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора и управление транспортным средством без прав. Уголовное дело возбудили по статье «Угон».