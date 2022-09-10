Финансист перечислила перспективные отрасли российской экономики

В России продолжится трансформация экономики, связанная со снижением роли сырьевого сектора, при этом возрастет роль других областей. Об этом рассказала руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина на Московском финансовом форуме агентству «Прайм».

В России продолжится трансформация экономики, связанная со снижением роли сырьевого сектора, при этом возрастет роль других областей. Об этом рассказала руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина на Московском финансовом форуме агентству « Прайм ».

По словам Сафиной, в рамках политики импортозамещения повысится роль высокотехнологичных производств, например производство электроники, IT-сектор, машиностроение и станкостроение.

«Рост торговли с азиатскими странами потребует увеличения пропускной способности транспортной инфраструктуры», — отметила экономист.

По ее мнению, в секторе производства автотранспортных средств, машиностроении, обработке древесины сохранятся существенные проблемы. При этом она подчеркнула, что устойчивость наблюдается в секторе добычи полезных ископаемых, в некоторых отраслях обрабатывающих производств: производстве нефтепродуктов, химпроизводстве, металлургии, производстве электроэнергии.

Большую поддержку экономике окажет строительный сектор в жилищном и производственном направлении, считает Сафина.