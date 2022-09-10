Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 10
15°
Вск, 11
17°
Пнд, 12
17°
ЦБ USD 60.47 -0.33 10/09
ЦБ EUR 60.86 0.16 10/09
Нал. USD 62.5 / 67 09/09 18:13
Нал. EUR 62.5 / 67 09/09 18:13
Новости
Публикации
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
1 983
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
3 452
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
8 992
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
8 096
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Финансист перечислила перспективные отрасли российской экономики
В России продолжится трансформация экономики, связанная со снижением роли сырьевого сектора, при этом возрастет роль других областей. Об этом рассказала руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина на Московском финансовом форуме агентству «Прайм».

В России продолжится трансформация экономики, связанная со снижением роли сырьевого сектора, при этом возрастет роль других областей. Об этом рассказала руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина на Московском финансовом форуме агентству «Прайм».

По словам Сафиной, в рамках политики импортозамещения повысится роль высокотехнологичных производств, например производство электроники, IT-сектор, машиностроение и станкостроение.

«Рост торговли с азиатскими странами потребует увеличения пропускной способности транспортной инфраструктуры», — отметила экономист.

По ее мнению, в секторе производства автотранспортных средств, машиностроении, обработке древесины сохранятся существенные проблемы. При этом она подчеркнула, что устойчивость наблюдается в секторе добычи полезных ископаемых, в некоторых отраслях обрабатывающих производств: производстве нефтепродуктов, химпроизводстве, металлургии, производстве электроэнергии.

Большую поддержку экономике окажет строительный сектор в жилищном и производственном направлении, считает Сафина.