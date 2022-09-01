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В Воронежской области разбился ехавший с линейки подросток
Трагедия случилась в День знаний в Новоусманском районе.

Под Воронежем разбился подросток, ехавший на мотоцикле с линейки. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили в группе «Плохие новости».

Трагедия случилась в День знаний в Новоусманском районе. Там 15-летний подросток не уступил дорогу Kia Rio, в результате чего врезался в иномарку и погиб на месте. Еще один школьник-пассажир получил открытый перелом ноги. Его госпитализировали.

«Мы только сегодня все вместе были на линейке, фоткались. Я в шоке, приехал на место аварии через 30 минут, держал уже остывающую руку друга», — рассказал одноклассник погибшего.