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В Ухоловском районе в ДТП погиб житель Подмосковья
Авария произошла в четверг, 31 августа, примерно в 15:10, на 11 километре трассы «Ухолово — Сараи».

В Ухоловском районе в ДТП погиб житель Подмосковья. Об этом сообщили на сайте регионального управления МВД.

Авария произошла в четверг, 31 августа, примерно в 15:10, на 11 километре трассы «Ухолово — Сараи».

По предварительной информации, 51-летний мужчина на Daewoo Actyon не выбрал безопасную скорость. Из-за этого автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии водитель умер. 54-летний и 46-летний пассажиры получили травмы, их госпитализировали.

Проводится проверка.