В Рязанскую область на тушение пожаров направили спасателей из Красноярского края

Уточняется, что с просьбой об этом к губернатору Красноярского края Александру Уссу обратился врио главы региона Рязанской области Павел Малков.

В Рязанскую область на тушение пожаров направили спасателей из Красноярского края. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщила пресс-служба областного правительства.

Они будут помогать тушить лесные пожары под Рязанью. Уточняется, что с просьбой об этом к губернатору Красноярского края Александру Уссу обратился врио главы региона Рязанской области Павел Малков.

«В эти минуты самолет Ил-76 МЧС России вылетает в Рязанскую область. На борту — 50 профессиональных лесных пожарных из Красноярского края. Они будут помогать коллегам бороться с огнем в условиях объявленного режима ЧС», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что очаги лесных пожаров под Рязанью локализуют в течение суток.