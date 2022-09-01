В Рязанской области с 1 октября работникам госучреждений проиндексируют зарплату

В Рязанской области с 1 октября работникам госучреждений проиндексируют зарплату. Соответствующий проект постановления правительства опубликовали на сайте органа власти.

Согласно документу, с 1 октября зарплата работников государственных учреждений Рязанской области и работников, замещающих должности, увеличится на четыре процента.

«При индексации окладов (должностных окладов), ставок заработной платы их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения», — говорится в документе.

Кроме того, рекомендуется проиндексировать зарплаты работникам муниципальных учреждений.

Документ пока не вступил в силу.