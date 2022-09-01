В Рязани задержали пару, подозреваемую в распространении наркотиков

В Рязани задержали пару, распространяющую наркотики. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Вечером 31 августа у супермаркета на окраине Рязани полиция увидела двух людей, которым нужна была медпомощь. В сообщении отметили, что мужчина и женщина двигались так, будто им стало плохо.

Пара, увидев полицейских, стала прятаться в супермаркете. Сотрудники остановили их и предположили, что они могут быть в состоянии опьянения, возможно, наркотического.

На место выехали специалисты по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Московскому району Рязани. Выяснилось, что к незаконному обороту причастны 36-летняя рязанка и 46-летний рязанец.

Злоумышленников доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.