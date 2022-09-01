В Рязань приехал министр обороны России Сергей Шойгу

В Рязань приехал министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили «Рязанские Ведомости».

Уточняется, что он участвует в торжественных мероприятиях в РГВВДКУ имени Маргелова.

Торжество в десантном училище началось с подъема Государственного флага России, флагов Минобороны и ВДВ. Мероприятие проходит на плацу РГВВДКУ. Глава Минобороны Сергей Шойгу приветствует военные учебные заведения страны по ВКС.

Фото: Минобороны России.