В Ростуризме опровергли информацию о введении QR-кодов для путешествий

Глава Ростуризма опровергла Зарина Догузова опровергла, что внутри страны введут QR-коды для путешествий за рубеж и внутри страны. Об этом она сообщила в
По ее словам, информация не соответствует действительности.
«Никакие QR-коды не вводились ни для отдыха внутри страны, ни для зарубежных поездок», — говорится в сообщении.
Догузова пояснила, что идет речь о запуске системы электронной путевки. Она начала работать в тестовом режиме с 1 сентября.
По словам главы Ростуризма, система вводится для повышения прозрачности отрасли и защиты прав туристов.
«Туроператоры в добровольном порядке заносят в систему данные о проданных турах, каждому туру будет автоматически присваиваться специальный идентификатор для учета купленных туров, а также для удобства туристов — чтобы в любой момент можно было проверить информацию о купленном туре», — пояснила Догузова.
Она добавила, что от туриста дополнительно ничего не требуется.