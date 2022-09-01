Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 01
16°
Птн, 02
12°
Сбт, 03
17°
ЦБ USD 60.24 0 02/09
ЦБ EUR 60.28 0.07 02/09
Нал. USD 63.71 / 65.7 01/09 18:15
Нал. EUR 63.8 / 66.45 01/09 18:15
Новости
Публикации
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
8 часов назад
569
На Ново-Рязанской ТЭЦ приступила к работе новая вентиляторная градирня
На Ново-Рязанской ТЭЦ 24 августа торжественно ввели в с...
30 августа 2022 19:43
1 676
В одно касание. Рязанцы продолжат экономить на проезде, расплачиваясь...
30 августа 10:30
2 115
С техникой Ростсельмаш урожай под защитой
26 августа 14:00
4 293
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Ростуризме опровергли информацию о введении QR-кодов для путешествий

Глава Ростуризма опровергла Зарина Догузова опровергла, что внутри страны введут QR-коды для путешествий за рубеж и внутри страны. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

По ее словам, информация не соответствует действительности.

«Никакие QR-коды не вводились ни для отдыха внутри страны, ни для зарубежных поездок», — говорится в сообщении.

Догузова пояснила, что идет речь о запуске системы электронной путевки. Она начала работать в тестовом режиме с 1 сентября.

По словам главы Ростуризма, система вводится для повышения прозрачности отрасли и защиты прав туристов.

«Туроператоры в добровольном порядке заносят в систему данные о проданных турах, каждому туру будет автоматически присваиваться специальный идентификатор для учета купленных туров, а также для удобства туристов — чтобы в любой момент можно было проверить информацию о купленном туре», — пояснила Догузова.

Она добавила, что от туриста дополнительно ничего не требуется.