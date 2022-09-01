В Ростуризме опровергли информацию о введении QR-кодов для путешествий

Глава Ростуризма опровергла Зарина Догузова опровергла, что внутри страны введут QR-коды для путешествий за рубеж и внутри страны. Об этом она сообщила в Telegram-канале .

По ее словам, информация не соответствует действительности.

«Никакие QR-коды не вводились ни для отдыха внутри страны, ни для зарубежных поездок», — говорится в сообщении.

Догузова пояснила, что идет речь о запуске системы электронной путевки. Она начала работать в тестовом режиме с 1 сентября.

По словам главы Ростуризма, система вводится для повышения прозрачности отрасли и защиты прав туристов.

«Туроператоры в добровольном порядке заносят в систему данные о проданных турах, каждому туру будет автоматически присваиваться специальный идентификатор для учета купленных туров, а также для удобства туристов — чтобы в любой момент можно было проверить информацию о купленном туре», — пояснила Догузова.

Она добавила, что от туриста дополнительно ничего не требуется.