В России с 1 сентября изменился порядок оплаты общедомового потребления ресурсов ЖКХ

Основные нововведения касаются порядка расчета за общедомовое потребление коммунальных ресурсов.

В России с 1 сентября изменился порядок оплаты общедомового потребления ресурсов ЖКХ. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили РИА Новости.

Основные нововведения касаются порядка расчета за общедомовое потребление коммунальных ресурсов. К ним относятся электроэнергия, которая тратится на освещение этажей и работу лифтов, и горячая и холодная вода — для мытья подъездов.

По новым правилам подобные услуги будут корректировать по итогам каждого года, сверяя суммы, которые были уплачены по нормативам, с данными общедомовых счетчиков. В платежках, полученных жителями многоквартирных домов, размер оплаты каждого вида коммунальных расходов будет прописан отдельной строкой.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал законы, которые вступят в силу с 1 сентября.