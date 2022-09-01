В России изменились правила техосмотра автомобилей

Изменения вступили в силу с 1 сентября.

В России изменились правила техосмотра автомобилей. Об этом сообщило РИА Новости .

Изменения вступили в силу с четверга, 1 сентября. Так, в автомобилях можно не проверять повреждения и коррозии тормозных трубок. Во время техосмотров не будут обращать внимания на отсутствие аптечки, знака аварийной остановки, огнетушителя и нерабочее штатное противоугонное устройство. В машинах не проконтролируют незначительное подтекание масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта.

При этом по правилам дорожного движения необязательное для техосмотра оборудование водители должны иметь в автомобиле. Также в рамках проверки будут выявлять утечку отработавших газов в обход системы выпуска или подсос воздуха двигателем./

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал об изменениях в законодательстве с 1 сентября.