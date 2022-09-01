В Подмосковье мужчина заживо сжег супругу за измену

Ему дали семь лет лишения свободы.

В Подмосковье мужчина заживо сжег супругу за измену. Подробности происшествия в четверг, 1 сентября, сообщило «МК».

Трагедия случилась еще в марте в Сергиевом Посаде. Мужчина заподозрил супругу в измене и начал за ней следить, а позже застал ее в постели в мини-отеле с любовником. Обманутый супруг отдал кольцо женщине и потребовал развода, но когда та вернулась домой — тот облил ее спиртом и поджег. Женщина получила сильные ожоги и скончалась в больнице через несколько дней.

Во время следствия мужчина вину отказывался признавать. Он объяснил, что после того, как подтвердил свои подозрения, решил покурить и выпить. Он переливал спирт из канистры в банку. Женщина толкнула его и разлила на себя горючую жидкость и случайно задела сигарету. Осужденный рассказал, что пытался спасти возлюбленную и даже получил ожоги.

Позже эксперты установили, что если бы версия мужчины была достоверной, то женщина осталась бы жива.

Сын погибшей от первого брака рассказал, что отчим и раньше избивал его мать.

Мужчине дали семь лет лишения свободы.