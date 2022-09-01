В Кузбассе девятилетнего ребенка насмерть придавило лестницей на детской площадке
Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.
В Кузбассе девятилетнего ребенка насмерть придавило лестницей на детской площадке. Об этом в четверг, 1 сентября,
Трагедия случилась во вторник, 30 августа, на детской площадке в поселке Трещевский Топкинского района. Ребенок играл на детской площадке, которая находилась на территории сельского клуба. В какой-то момент на девочку упала лестница от площадки. Пострадавшую госпитализировали, но спасти ее не удалось.
Позже следователи выяснили, что металлическая конструкция была демонтирована. Позже ее вывезли с детской площадки.
Возбуждено уголовное дело.