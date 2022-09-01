В Иркутске подростки сбросили кирпич на голову шестилетней девочке

Ребенку сделали хирургическую операцию.

В Иркутске подростки сбросили кирпич на голову шестилетней девочке. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил портал KazanFirst со ссылкой на маму ребенка.

Известно, что девочка гуляла со своей старшей 20-летней сестрой. В этот момент двое подростков сбросили с крыши кирпич, который попал ребенку в голову. Пострадавшую увезли на скорой. У нее диагностировали скальпированную рану головы, травмы лица.

Девочке сделали хирургическую операцию. В настоящее время она находится в сознании.

Делом занялись следователи.