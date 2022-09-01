В Башкирии погиб водитель автомобиля, упавшего в реку

Авария произошла в среду, 31 августа, недалеко от деревни Айтуган.

В Башкирии автомобиль упал в реку. Об этом со ссылкой на главного республиканского госавтоинспектора Владимира Севастьянова сообщил портал I-Gazeta.com .

Авария случилась вечером в среду, 31 августа, недалеко от деревни Айтуган.

По предварительной информации, 70-летний мужчина на Lada Granta не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся, а после этого упал в воду.

Водитель погиб на месте. Пассажирка смогла выбраться на берег. По ее словам, они пили алкогольные напитки на берегу реки незадолго до случившегося.