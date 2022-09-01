Рязанский школьник попросил Путина пожать ему руку, чтобы передать рукопожатие отцу

Школьник рассказал, что у его отца 2 сентября день рождения и попросил президента пожать ему руку, чтобы передать это рукопожатие папе.

Школьник из Рязанской области попросил Владимира Путина пожать ему руку, чтобы «передать» это рукопожатие отцу. Ролик с мальчиком опубликовал Telegram-канал RT .

Известно, что мальчик живет в Скопине. Школьник рассказал, что у его отца 2 сентября день рождения и попросил президента пожать ему руку, чтобы передать это рукопожатие папе.

«В связи с карантином я не смог сделать ему подарок. Мой папа вас очень уважает и поэтому я хочу, чтобы вы пожали мне руку, чтобы я смог передать это рукопожатие папе», — сказал мальчик во время открытого урока с Путиным в Калининграде.

Президент пожал ему руку и поздравил отца мальчика с днем рождения.