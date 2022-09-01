Роспотребнадзор уточнил, в каких случаях школьники могут пользоваться телефонами в школах

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что школьникам нельзя пользоваться телефонами во время урока. Он объяснил это новыми санитарными правилами.

Российским школьникам объяснили, когда они могут пользоваться смартфонами в школах. Разъяснение в среду, 31 августа, дала пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что школьникам нельзя пользоваться телефонами во время урока. Он объяснил это новыми санитарными правилами.

В свою очередь в Роспотребнадзоре объяснили, что эти правила не новые. Санитарно-эпидемиологическая норма действует с 2021 года. При этом ограничения неприменим к некоторым категориям школьников.

«Применение каких-либо ограничений в отношении учащихся, нуждающихся в мобильных устройствах по медицинским показаниям, например, для контроля уровня сахара в крови или мониторинга сердечного ритма, категорически не допускается», — разъяснило ведомство.

Также в ведомстве предостерегли от использования телефонов с маленьким экраном — это повышает нагрузку на глаза. Также использование смартфонов в целом может привести к ухудшение осанки.