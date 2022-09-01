Прио-Внешторгбанк опубликовал еще две подсказки по «Красотам России»

Организатор проекта «Красоты России» Прио-Внешторгбанк опубликовал еще две подсказки, где искать тайники с сертификатами.

Напомним, что тайники можно обменять на памятные монеты или серебряный слиток весом 634 грамма. Всего таких колб 11, но главный приз — сертификат на серебро — лежит только в одной. Найдена всего одна, по крайней мере, лишь один человек заявил о находке, и это сертификат на монеты.

Следующая подсказка: тайник нужно искать в трех березах.

Команда сделала его в лесу во время велоэтапа. На велосипедах участники стартовали после Протекинского родника и доехали до Щурова. Для лучших результатов поиска — выкладываем трек поездки.

Между деревнями Городна и Щурово команда сначала проехала по дороге направо недалеко от домик лесника (по крайней мере, местные жители его так называют), а потом развернулась и поехала по левой дорожке, чтобы добраться до Щурова, как и планировали изначально. На месте, где вырулили на дорогу на Щурово, увидели три березы, растущих, как три сестры — рядом друг с другом. Там и спрятали колбу с седьмым сертификатом. Будьте внимательные: курсор стоит не на месте тайника.

Восьмую колбу команда проекта оставила в музее «Шелковая фабрика»! Чтобы забрать ее, надо будет ответить на пять вопросов. Все они связаны с производством шелка в России и с работой Шелковой фабрики в Коломне.

Если не были в музее, лучше перед походом за призом почитайте статьи на эту тему, либо возьмите экскурсию. А как будете готовы, испытайте свою эрудицию — просите вопросы. Следующую подсказку организатор проекта обещает выложить на своих страницах в соцсетях https://vk.com/priobank и https://ok.ru/priovtb и на сайте priovtb.com 1 сентября, в пятницу намерен опубликовать последние две — 10 и 11. Следите за новостями.

Прио-Внешторгбанк (ПАО). Основан в 1989 г. Лицензия Банка России № 212.