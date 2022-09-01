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Подозреваемый в убийстве медсестры в Прикамье сознался в преступлении

В Чусовом подозреваемый в убийстве 23-летней медсестры сознался в преступлении. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

26 августа 2022 года 23-летняя девушка ушла из дома на улице Высотной в городе Чусовой и пропала. Ее тело с признаками насильственной смерти нашли 28 августа в лесу у одного из домов по улице Стаханова.

Задержан подозреваемый в преступлении, им оказался ранее судимый местный житель 1996 года рождения, освободившийся из тюрьмы в мае 2022 года.

Подозреваемый признался в преступлении и сообщил обстоятельства произошедшего во время допроса.

Его заключили под стражу. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.