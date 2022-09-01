На четырех рязанских улицах в четверг отключат холодную воду
Объявление появилось на сайте горадминистрации.
На четырех улицах Рязани в четверг, 1 сентября, не будет холодной воды. Объявление появилось на сайте
С 9:00 до 17:00 водоснабжение отключат по адресам:
- улица Пушкина, дом № 38;
- улица Дзержинского, дома №№ 62 корп. 1, 64, 68/70;
- улица Татарская, дома №№ 14, 18, 20, 22, 24, 33, 33а, 37, 45;
- улица Стройкова, дома №№ 1/64, 11, 4/62.
Техническую воду будут подвозить к дому № 24 по улице Татарской до 17:00.