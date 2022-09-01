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Лучшее предложение достанется первым: в Рязани стартовали продажи квартир от 1,3 млн рублей

Своя квартира в новостройке за 1,3 млн. руб — беспрецедентное предложение на рынке недвижимости. Сегодня ГК «Стройпромсервис» открыла продажу квартир в новом доме в ЖК «Окские просторы». Это уже 6 дом в рамках проекта комплексной застройки, на территории которой появится торговый центр с музеем, сафари-парк, детский сад и школа.

Новый семиэтажный дом рассчитан всего на 200 квартир. Здесь предусмотрены планировки абсолютно нового формата. Проектировщики компании позаботились, чтобы каждый метр и уголок был комфортен и рационально использован при обустройстве и однокомнатной, и трехкомнатной квартиры. К продаже открыты как классические планировки, так и смарт: просторные кухни-гостиные до 23 м², отдельные гардеробные, функциональные ниши под шкафы.

Подробнее о том, как купить квартиру по самой выгодной цене по телефону +7 (4912) 247-000 или оставьте заявку на сайте.

Официальный сайт: stroy-proms.ru

Телефон офиса продаж: +7 (4912) 247-000

Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/sps62

Застройщик ООО СЗ «Окские просторы». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф