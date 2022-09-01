К 1 сентября в России откроются более 1000 школ после капитального ремонта

В программе участвуют 75 регионов.

К 1 сентября в России откроются более 1000 школ после капитального ремонта. Как сообщает сайт ER.ru, в 2022 году в программе участвуют 75 регионов.

Всего по федеральной программе капремонта в этом году отремонтируют 1661 здание, напомнила координатор направления народной программы «Единой России» «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

«1 сентября откроют свои двери 1000 школ, отремонтированных по программе капитального ремонта, разработать которую „Единой России“ поручил президент. С этого года мы начали ее реализацию, и вот первый результат. Открывшиеся школы — не просто обновленные крыши, окна и фасады. Это и новые возможности для детей — появляются спортивные секции, театральные кружки, комнаты для внеклассной работы. А главное — это будут современные пространства, соответствующие духу времени, запросам молодежи», — отметила она.

Все этапы работ контролируют общественные штабы, созданные «Единой Россией» и Минпросвещения в регионах и на федеральном уровне. За каждым объектом закреплены депутаты и сенаторы. К созданию проектов обновления образовательных учреждений, контролю за работами и приемке объектов привлечены педагоги, родители и сами школьники.

Ольга Казакова обратила внимание, что партия держит на контроле работы по капремонту школ, которые завершатся после 1 сентября. Коллективы и учащиеся переведены на это время в другие учебные заведения.

Большинство регионов уже в августе выполнили план по капремонту. Например, в Карачаево-Черкесской Республике программа реализуется в 23 школах. В этом году заканчиваются работы в 18 образовательных учреждениях, еще пять зданий сдадут в 2023 году. В Новосибирской области в августе сдали десять школ, в Пензенской — восемь.

В Рязанской области таких школ 19. О реализации программы в регионе рассказала координатор партийного проекта «Единой России» Елена Митина.

«В 2022 году в Рязанской области капитальный ремонт проводится в 19 зданиях общеобразовательных организаций. В том числе в школах №№ 22, 33, 47 и 62 города Рязани. Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений проводится в рамках народной программы „Единой России“, государственной программы „Развитие образования“ и партпроекта „Новая школа“. В 2023 году обновление запланировано еще в 18 учреждениях региона. В состав объектов включен ремонт здания бывшего педагогического колледжа, переданного школе № 1 города Рязани. Капремонт школ включает в себя замену систем отопления, водоснабжения, электропроводки, канализационной системы, ремонт внутренних помещений, закупку новой мебели и оборудования. Акцент также будет сделан на выполнении требований антитеррористической защищенности, создании доступной среды, обновлении учебников, пособий, повышении квалификации учителей», — заметила чиновница.

В Кизляре Республики Дагестан досрочно завершили работы на двух объектах, в Твери одну школу сдали еще в июле, еще одну — в августе. Абсолютное большинство капитально отремонтированных зданий, где работы проводились в этом году, откроют свои двери 1 сентября.

В следующем году капремонт по программе «Единой России» и Минпросвещения пройдет в 3 тысячах школ. 64% из них расположены в сельской местности и малых городах.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Владимир Путин поручил на съезде «Единой России». Ее реализацию закрепили в народной программе партии. «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из более чем 7,3 тысяч школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ — от проекта до приемки — проконтролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. «Единая Россия» обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы. На 2022 год предусмотрено 66,5 млрд рублей.

Народная программа «Единой России» включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 годы. В настоящее время из них полностью выполнено 72 положения (25%).

В федеральном бюджете предусмотрено финансирование в объеме 298 млрд рублей, из них: 150 млрд рублей — на строительство новых школ, 34,6 млрд рублей — на благоустройство дворов и общественных пространств, 2,4 млрд рублей — на создание спортивных площадок, 14,6 млрд рублей — на ремонт домов культуры и музеев, 5,3 млрд рублей — на модернизацию почтовых отделений.