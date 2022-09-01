Дело военного, получившего штамп из-за отказа от участия в спецоперации, из рязанского суда передали в столицу

Об этом сообщили в Telegram-канале «Военный омбудсмен».

Дело рязанского военного, который получил штамп из-за отказа от участия в спецоперации, передали в столичный суд. Об этом в четверг, 1 сентября, написал юрист бывшего контрактника в своем Telegram-канале «Военный омбудсмен».

По его словам, в рязанском гарнизонном военном суде им объяснили, по какой причине военный получил соответствующий штамп. Однако из-за того, что документ секретный, обнародовать информацию он не может.

«В связи с этим, дело передается по подсудности во 2-й Западный окружной суд (на Арбате), так как если в материалах дела есть гостайна, то это подсудность окружных судов», — говорится в Telegram-канале.