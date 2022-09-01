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«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило день рождения волейбольным турниром среди лучших компаний Рязани

26 августа исполнилось десять лет со дня основания «Агентства инвентаризации и проектирования» сокращенно «АИИП», которое считается экспертом № 1 на рынке кадастровых услуг. За их плечами тысячи оформленных документов и оказанных услуг. Только за 2021 год они добились более пяти тысяч положительных решений об осуществлении кадастрового учета и государственной регистрации прав, замерили более одного миллиона кв.м. жилых многоквартирных домов при проведении инвентаризации, оформили и оказали услуги более чем по десяти тысячам договоров и решили сотни юридических вопросов.

В «Агентстве инвентаризации и проектирования» решили оригинально подойти ко дню рождения и устроить дружеский турнир по пляжному волейболу, на который пригласили своих партнеров: «Северную компанию», «Единство», «Капитал», «Арт-прайм», «ЦАН», «ЦИК», и лидеров общественного мнения: Анатолия Тверитнева, Дмитрия Хадикова и Николая Вешта. Шумный и эмоциональный праздник провели в одном из живописных и экологически чистых мест Мещерского края — деревне Сумбулово. Приехали поздравить «АИИП» около 50 человек.

Отчет о празднике — по ссылке.