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А что в кино? «Календарь ма (й)я», «Преступления будущего» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Семейный фантастический фильм «Календарь ма (й)я» режиссера и сценариста Виктории Фанасютиной рассказывает невероятную историю приключений подростков, чья жизнь вдруг начинает идти в обратном направлении. Следующая новинка также относится к жанру фантастики, однако уже с криминальным уклоном. Канадский триллер «Преступления будущего» показывает футуристическую картину развития общества — у людей появился синдром ускоренной эволюции, а тело человека перестало чувствовать боль. Российская комедия «Преподы на всю голову» как нельзя лучше подходит к празднику 1 сентября. По сюжету двое спецагентов проникают в школу под видом учителей, чтобы разоблачить группировку бандитов, орудующих в учебном заведении. Юные зрители смогут посетить мультфильм «Турбозавры, вперед». Хорошо знакомые герои мультсериала — динозавры, способные превращаться в машины, а также их друзья Катя, Петя и Ипполит, приглашают на новые приключения.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».