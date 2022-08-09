В Рязанской области двое врачей лишились более двух миллионов рублей из-за мошенников

По информации регионального МВД, доверившись «сотруднику банка», детский врач из Рязани лишилась 1,705 миллиона рублей. Врач из Рыбного перевела мошенникам миллион рублей.

За сутки мошенники украли у двух жителей Рязанской области более двух миллионов рублей. Об этом сообщило региональное управление МВД .

По информации ведомства, доверившись «сотруднику банка», детский врач из Рязани лишилась 1,705 миллиона рублей. Врач из Рыбного перевела мошенникам миллион рублей.

Полицейские зафиксировали обстоятельства преступлений. Возбуждены дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Также правоохранители обратились к рязанцам. Они отметили, что, если во время звонка «сотрудники банков» просят перевести средства на «резервный счет» или продиктовать данные карты — это значит, что звонят мошенники. Им не стоит озвучивать личные данные, коды подтверждения и номера карт.