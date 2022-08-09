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В Рязанской области двое врачей лишились более двух миллионов рублей из-за мошенников
По информации регионального МВД, доверившись «сотруднику банка», детский врач из Рязани лишилась 1,705 миллиона рублей. Врач из Рыбного перевела мошенникам миллион рублей.

За сутки мошенники украли у двух жителей Рязанской области более двух миллионов рублей. Об этом сообщило региональное управление МВД.

По информации ведомства, доверившись «сотруднику банка», детский врач из Рязани лишилась 1,705 миллиона рублей. Врач из Рыбного перевела мошенникам миллион рублей.

Полицейские зафиксировали обстоятельства преступлений. Возбуждены дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Также правоохранители обратились к рязанцам. Они отметили, что, если во время звонка «сотрудники банков» просят перевести средства на «резервный счет» или продиктовать данные карты — это значит, что звонят мошенники. Им не стоит озвучивать личные данные, коды подтверждения и номера карт.