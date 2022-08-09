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В Тюмени труп 29-летней девушки шесть дней пролежал в ванне с горячей водой
Родственники предполагают, что ее убил мужчина, с которым недавно она познакомилась на сайте знакомств.

В Тюмени труп 29-летней девушки шесть дней пролежал в ванне с горячей водой. Об этом во вторник, 9 августа, сообщило издание 72.ru.

Известно, что девушка развелась с мужем и вернулась из Калининграда в Тюмень. Она сняла небольшую квартиру и устроилась на работу в ювелирный магазин.

Инцидент случился 6 июля. Тогда соседи услышали из ее квартиры крики о помощи и вызвали полицию. Через несколько часов приехал участковый, но ему никто не открыл дверь.

«Люди слышали: „Помогите! Спасите! Не трогай меня! Отстань, мне больно!“ А потом был такой бум несколько раз — и всё, всё затихло. Участковый приехал, постучал в дверь, ему никто не открыл — и он ушел», — рассказал погибший.

Спустя шесть дней полицейский позвонил хозяйке жилья и потребовал, чтобы та открыта дверь в квартиру. Внутри они обнаружили разбухшее и почерневшее тело девушки. Все это время она лежала в горячей воде.

Вокруг криминалисты обнаружили следы борьбы: везде были разбросаны вещи, сломанная швабра и открытая косметика.

Родственники предполагают, что ее убил мужчина, с которым недавно она познакомилась на сайте знакомств.