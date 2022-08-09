В селе под Шиловом москвич на «Мазде» сбил 17-летнего мотоциклиста

Авария случилась в селе Желудево.

В Шиловском районе произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом во вторник, 9 августа, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария случилась в понедельник, 8 августа, примерно в 18.10 в селе Желудево. Там 44-летний житель Московской области на автомобиле Mazda не предоставил преимущество проезда и сбил 17-летнего мотоциклиста на Racer.

Пострадали водитель мотоцикла и его 15-летняя пассажирка. Им оказали медицинскую помощь.

По данному факту проводится проверка.