В рязанском «Газпроме» подвели итоги догазификации за I квартал

Гендиректор компании Леонид Кретов на рабочем совещании с руководителями филиалов по вопросам догазификации также обсудил планы на II квартал 2022 года.

В АО «Газпром газораспределение Рязанская область» подвели итоги догазификации за I квартал. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил гендиректор компании Леонид Кретов на рабочем совещании с руководителями филиалов по вопросам догазификации.

По его словам, в настоящее время более 4,3 тысяч человек подали заявку на догазификацию, 94% из которых переведены в договоры. До границ свыше 2,3 тыс. участков сети уже построены. Лидерами по количеству заявок являются Рязанский, Касимовский и Сасовский районы.

«Лето — самая активная пора строительства. До конца года планируется проложить еще более двух тысяч газовых сетей в рамках догазификации», — отметил Леонид Кретов.

Справка:

АО «Газпром газораспределение Рязанская область» входит в Группу Газпром межрегионгаз, выполняет транспортировку природного газа потребителям Рязанской области, эксплуатацию газовых сетей и объектов газового хозяйства, а также строительством и проектированием газопроводов, обслуживанием ВДГО.