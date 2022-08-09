Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
18°
Чтв, 11
25°
Птн, 12
27°
ЦБ USD 60.38 0.06 10/08
ЦБ EUR 61.55 0.39 10/08
Нал. USD 63.85 / 65.25 09/08 12:44
Нал. EUR 63.85 / 65.25 09/08 12:44
Новости
Публикации
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
8 630
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
9 635
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
14 944
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
19 813
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В рязанской библиотеке открылась фотовыставка работ митрополита Марка
На снимках изображены различные достопримечательности области: Кремль, Солотчинский монастырь, Свято-Иоанно-Богословская обитель в Пощупове.

В центральной городской библиотеке имени Есенина открылась выставка фоторабот митрополита Марка «Светопись, славящая Бога». Об этом сообщила пресс-служба Рязанской областной думы.

Церемония открытия состоялась во вторник, 9 августа.

В мероприятии участвовали депутаты Игорь Мурог и Екатерина Мухина. Они отметили значимость события для культурной жизни города и духовно-нравственного развития общества.

Также митрополит выступил с приветственной речью. «Кто-то защищает наше Отечество с оружием в руках, кто-то лечит болезни, а кто-то стремится просветить, научить. Цель выставки — представить историческую и духовную Рязань, показать людям любовь к Родине и красоту прекрасной Рязанской земли», — обратился священник к собравшимся.

Митрополит рассказал о каждой из своих работ.

Фотокартины священника неоднократно размещали в культурных, медицинских и социальных учреждениях региона. На снимках изображены различные достопримечательности области: Кремль, Солотчинский монастырь, Свято-Иоанно-Богословская обитель в Пощупове.

Экспозиция стала совместным проектом епархии и областной думы. Ранее выставку размещали в здании регионального парламента. Митрополит выразил надежду, что фотогалерея появится и на других площадках области.