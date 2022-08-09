В рязанской библиотеке открылась фотовыставка работ митрополита Марка

На снимках изображены различные достопримечательности области: Кремль, Солотчинский монастырь, Свято-Иоанно-Богословская обитель в Пощупове.

В центральной городской библиотеке имени Есенина открылась выставка фоторабот митрополита Марка «Светопись, славящая Бога». Об этом сообщила пресс-служба Рязанской областной думы.

Церемония открытия состоялась во вторник, 9 августа.

В мероприятии участвовали депутаты Игорь Мурог и Екатерина Мухина. Они отметили значимость события для культурной жизни города и духовно-нравственного развития общества.

Также митрополит выступил с приветственной речью. «Кто-то защищает наше Отечество с оружием в руках, кто-то лечит болезни, а кто-то стремится просветить, научить. Цель выставки — представить историческую и духовную Рязань, показать людям любовь к Родине и красоту прекрасной Рязанской земли», — обратился священник к собравшимся.

Митрополит рассказал о каждой из своих работ.

Фотокартины священника неоднократно размещали в культурных, медицинских и социальных учреждениях региона. На снимках изображены различные достопримечательности области: Кремль, Солотчинский монастырь, Свято-Иоанно-Богословская обитель в Пощупове.

Экспозиция стала совместным проектом епархии и областной думы. Ранее выставку размещали в здании регионального парламента. Митрополит выразил надежду, что фотогалерея появится и на других площадках области.