В рязанской библиотеке открылась фотовыставка работ митрополита Марка

В центральной городской библиотеке имени Есенина открылась выставка фоторабот митрополита Марка «Светопись, славящая Бога». Об этом сообщила пресс-служба Рязанской областной думы.
Церемония открытия состоялась во вторник, 9 августа.
В мероприятии участвовали депутаты Игорь Мурог и Екатерина Мухина. Они отметили значимость события для культурной жизни города и духовно-нравственного развития общества.
Также митрополит выступил с приветственной речью. «Кто-то защищает наше Отечество с оружием в руках, кто-то лечит болезни, а кто-то стремится просветить, научить. Цель выставки — представить историческую и духовную Рязань, показать людям любовь к Родине и красоту прекрасной Рязанской земли», — обратился священник к собравшимся.
Митрополит рассказал о каждой из своих работ.
Фотокартины священника неоднократно размещали в культурных, медицинских и социальных учреждениях региона. На снимках изображены различные достопримечательности области: Кремль, Солотчинский монастырь, Свято-Иоанно-Богословская обитель в Пощупове.
Экспозиция стала совместным проектом епархии и областной думы. Ранее выставку размещали в здании регионального парламента. Митрополит выразил надежду, что фотогалерея появится и на других площадках области.