В Рязани реконструируют дорогу под путепроводом на Московском шоссе

Врио главы региона Павел Малков выразил уверенность в реализации проекта, несмотря на его сложность.

В Рязани реконструируют дорогу под путепроводом на Московском шоссе. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил врио главы региона Павел Малков во время объезда территорий.

По его словам, он неоднократно встречался с гендиректором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым по этому вопросу. Малков выразил уверенность, что дорогу под путепроводом удастся расширить, несмотря на сложность проекта.

«Проезд под ним надо расширять. Проект сложный именно в организации работы, потому что там интенсивное движение, большое количество коммуникаций. Всё это требует тщательного подхода к проектированию. В любом случае, делать это надо. Мы договорились, что этому проекту быть и сейчас начинаем первые подходы к проектированию. Я уверен, что расширить дорогу нам удастся», — сказал Малков.

Впервые о реконструкции дороги на Московском шоссе Малков заговорил в начале лета.

Фото «Рязанские Ведомости»