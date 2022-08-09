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В Рязани осудили 24-летнего мужчину за реабилитацию нацизма
Ему назначили штраф.

В Рязани осудили 24-летнего мужчину за реабилитацию нацизма. Об этом во вторник, 9 августа, сообщила пресс-служба рязанского облсуда.

Следователи установили, что с мая по октябрь 2020 года подозреваемый у себя дома размещал ролики, в которых отрицаются факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси», содержащие одобрение преступлений, установленных указанным приговором. При этом подсудимый заведомо знал, что с размещенными им материалами в последующем ознакомится широкий круг лиц — пользователи социальной сети, и желал этого.

Преступную деятельность выявили сотрудники центра противодействия экстремизму УМВД по региона. После этого было возбуждено уголовное дело.

Суд признал рязанца виновным. Ему назначили наказание в виде штрафа в 150 тысяч рублей.