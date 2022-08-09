В Рязани изъяли Lexus из-за уклонения от уплаты таможенных платежей

Об этом сообщила пресс-служба Тульской таможни.

В Рязани изъяли Lexus из-за уклонения от уплаты таможенных платежей. Об этом во вторник, 9 августа, сообщила пресс-служба Тульской таможни.

Установлено, что в январе 2022 года автомобиль 2007 года выпуска ввезли в Россию из Республики Абхазия. Ввоз машины прошел с освобождением от уплаты таможенных платежей. В нарушение законодательства транспортное средство до истечения установленного срока временного ввоза передали в личное пользование россиянину. В результате владелец автомобиля избежал уплаты таможенных платежей в размере 2,3 миллионов рублей.

«Автомобиль с абхазскими номерами остановили для проверки в Рязани. Находившаяся за рулем женщина предъявила свидетельство о регистрации транспортного средства в Республике Абхазия и страховой полис. Других документов, подтверждающих законность пользования и распоряжения автомобилем, жительница Рязани предоставить не смогла», — пояснил заместитель начальника Тульской таможни Сергей Жильцов.

Транспортное средство изъяли и поместили на склад временного хранения. Возбуждено уголовное дело.