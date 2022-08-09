В Рязани дело по избиению 16-летнего подростка за пять месяцев не передали в суд

По словам отца мальчика, заявление он написал на следующий день после трагедии, 6 марта.

Дело по избиению 16-летнего подростка в Рязани за пять месяцев не передали в суд. Об этом корреспонденту РЗН. Инфо рассказал отец пострадавшего мальчика Эдуард Корнев.

По словам мужчины, заявление в полицию он написал 6 марта, на следующий день после избиения сына, и до сих пор дело не передали в суд.

«Нашим делом занималась женщина. Сначала все достаточно быстро делали: нашли нападавшего и свидетелей, провели судмедэкспертизу, допросили моего сына и виновника. В июне следователь озвучила мне, что осталось только допросить пару свидетелей. И тут началась катавасия. Время шло, а дело так и не двигалось дальше. В итоге наш следователь ушла в отпуск, а потом и вовсе на пенсию. В середине июля дело передали старшему следователю», — рассказал Эдуард Корнев.

По мнению отца мальчика, следователь тянет время и не хочет сажать нападавшего в СИЗО.

«8 августа я решил узнать у следователя, как продвигается дело. Он мне озвучил, что ему нужно всего пару часов, чтобы составить обвинительное заключение и отправить в прокуратуру. Но, так как сам находится на больничном, а в отделе работают всего пару человек и закрывают более сложные по срокам дела, до конца августа они все сделают. Хотя по закону срок предварительного следствия по несложным делам не должен превышать более трех месяцев, а уже пять прошло. Кроме того, я попросил следователя посадить в СИЗО парня, который избил моего сына, для своего же спокойствия. В ответ услышал, что никто его сажать не будет — дело средней тяжести и тому подобное. Хотя по законодательству, если человек не имеет определенное место жительства, его просто обязаны были посадить в следственный изолятор. А прописки у него нет, я точно знаю», — поделился Корнев.

Мужчина также отметил, что «каждый должен отвечать за свои поступки».

Напомним, что в начале марта 2022 года на 16-летнего юношу напал «человек цыганской национальности». Мальчик получил перелом челюсти со смещением.