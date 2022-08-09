В Ростове-на-Дону 16-летнюю девочку подозревают в домогательствах к второкласснику

Известно, что 16-летняя девочка состоит на учете у психиатра и нигде не учится. Если эксперты признают ее невменяемой, ее направят на принудительное лечение. Также следователи выяснят, почему она оказалась без присмотра.

В Ростове-на-Дону 16-летнюю девочку подозревают в домогательствах к второкласснику. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил портал 1rnd со ссылкой на собственных источник в правоохранительных органах.

Установлено, что восьмилетний мальчик зашел в подъезд, вслед за ним зашла девочка. Дальнейшие ее действия попали под уголовную статью о действиях сексуального характера.

О произошедшем ребенок рассказал своей бабушке. Она написала заявление в полицию.

Известно, что 16-летняя девочка состоит на учете у психиатра и нигде не учится. Если эксперты признают ее невменяемой, ее направят на принудительное лечение. Также следователи выяснят, почему она оказалась без присмотра.