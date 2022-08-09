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В Москве разыграют 100 автомобилей среди участников онлайн-голосования
Уточняется, что помимо автомобилей, участники смогут выиграть три, четыре, пять или десять тысяч призовых баллов. Ими потом можно будет оплатить покупки или услугу.

В Москве разыграют 100 автомобилей среди участников онлайн-голосования на муниципальных выборах. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в пресс-службе правительства и мэра столицы Сергея Собянина.

Уточняется, что помимо автомобилей, участники смогут выиграть три, четыре, пять или десять тысяч призовых баллов. Ими потом можно будет оплатить покупки или услугу.

«Жители столицы получат возможность выиграть один из 100 автомобилей или три, четыре, пять или 10 тысяч призовых баллов. Принять участие в розыгрыше смогут москвичи, которые проголосуют онлайн на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября», — сказано в тексте.

Выборы пройдут с 9 по 11 сентября. Для участия каждому присвоят свой код, который отправят по СМС незадолго до выборов.