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В Михайловском районе в ДТП с грузовиком погиб мужчина
Трагедия произошла утром во вторник, 9 августа.

В Михайловском районе в ДТП с грузовиком погиб 67-летний мужчина. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла во вторник, 9 августа, примерно в 10:45, на 21 километре трассы «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское».

По предварительной информации, между собой столкнулись «ВАЗ», за рулем которого был 42-летний мужчина, и грузовик Shaanxi — им управлял 38-летний мужчина.

В результате аварии пострадал водитель легковушки. Погиб 67-летний пассажир «ВАЗ».

Проводится проверка.

Фото и видео: «ПУВР»