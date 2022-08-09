В Михайловском районе в ДТП с грузовиком погиб мужчина
Трагедия произошла утром во вторник, 9 августа.
В Михайловском районе в ДТП с грузовиком погиб 67-летний мужчина. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Авария произошла во вторник, 9 августа, примерно в 10:45, на 21 километре трассы «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское».
По предварительной информации, между собой столкнулись «ВАЗ», за рулем которого был 42-летний мужчина, и грузовик Shaanxi — им управлял 38-летний мужчина.
В результате аварии пострадал водитель легковушки. Погиб 67-летний пассажир «ВАЗ».
Проводится проверка.
Фото и видео: «ПУВР»