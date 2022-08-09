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В Госдуме предложили запретить продажу видеоигр о военных из недружественных государств
Инициативу выразил депутат Евгений Федоров.

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить в России продажу видеоигр, в которых игрок выступает в роли военного из недружественного государства. Он направил письмо главе минцифры Максута Шадаева, пишет RT.

Парламентарий в обращении указал, что государство тратит большие усилия на воплощение идеи патриотического воспитания. Однако, по мнению Федорова, в России свободно продаются игры, главными героями в которых являются солдаты или представители спецподразделений недружественных стран. При этом игрок должен стимулировать их действия.

В публикации уточняется, что складывается ситуация, когда государства, получившие статус «недружественных», поставляют вооружение на Украину, используемое против российских военных. В этот момент в России продают игры, «продвигающие среди молодежи героический образ военнослужащих США или других государств».

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о введении запрета на продажу в Российской Федерации видеоигр для ПК и консолей, сюжет которых предполагает, что игрок должен симулировать действия военнослужащих, представляющих государства, внесенные в перечень недружественных», — указано в письме Федорова.