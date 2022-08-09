Стало известно о трех пострадавших в результате взрывов в Сакском районе Крыма

Среди них − девятилетний ребенок.

В результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке пострадали три человека. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил Telegram-канал Baza.

Пострадала 81-летняя пенсионерка. Она находилась в гостинице «Московская», которая расположена рядом с аэродромом. Пенсионерка получила ранение головы. Там же ранение получи 50-летний мужчина. У него осколочные ранения.

Кроме того, в происшествии пострадал девятилетний ребенок. Его доставили в больницу с резаной раной ноги.

Ранее стало известно, что в результате взрывов в Новофедоровке погиб 58-летний местный житель.

Напомним, днем 9 августа на территории аэродрома Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. Сообщалось, что из-за ЧП в районе объявили эвакуацию. Позже эту информацию опроверг глава Крыма Аксенов.