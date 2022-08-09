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Рязанский сыр «Брыкин Бор» победил в конкурсе «Лучший сыр России»
Состязание сыроделов состоялось в рамках фестиваля «Сыр При Мир».

Рязанская сыроварня «Брыкин Бор» заняла первое место в конкурсе «Лучший сыр России». Об этом сообщается на сайте компании.

Состязание сыроделов состоялось в рамках фестиваля «Сыр При Мир», проходившего в деревне Дубровское Московской области с 5 по 7 августа 2022 года.

По итогам слепого голосования твердый сыр «Ryazano Fresco» взял заслуженную золотую медаль.

Всего в конкурсе участвовали 172 сыроварни со всей страны, которые представили 962 образца сыра. В жюри конкурса вошли 100 сырных экспертов, сырных сомелье, экспертов молочной отрасли, поваров, сыроделов-технологов, преподавателей сырных школ и гастро- специалистов. Жюри оценивало сыры по следующим критериям: вкус, аромат, текстура и внешний вид.

«Победа на главном сырном конкурсе страны — это показатель высокого качества и безусловной оригинальности сыра „Брыкин Бор“. Нам приятно, что сегодня сыроделие в России уже не стыдно сравнить с мастерством европейских сыроваров, и что сыр „Брыкин Бор“ получает признание ведущих экспертов с опытом международного судейства», — прокомментировал итоги конкурса директор сыроварни Дмитрий Иванков.