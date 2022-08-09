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Рязанцев пригласили поучаствовать в клубе «Юного охотника»
«Профессиональные охотоведы, биологи, орнитологи расскажут вам о биологии охотничьих видов животных, способах охоты, правилах охоты», — отметили в обществе.

Рязанцев пригласили поучаствовать в клубе «Юного охотника». Об этом сообщили в организации.

«Профессиональные охотоведы, биологи, орнитологи расскажут вам о биологии охотничьих видов животных, способах охоты, правилах охоты», — отметили в обществе. Начинающим охотникам расскажут о правилах обращения с оружием и технике безопасности.

Успешно окончившие курс и сдавшие экзамен получат охотничий билет. Помимо этого, их примут в общество охотников.

Занятия проводятся по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 24а, по средам с 18:00 по 20:00.

Справки по телефонам: +7 (910) 575-77-75, 8-4912-442397 (преподаватель Андрей Курдюмов).