Рязанцев пригласили поучаствовать в клубе «Юного охотника»

«Профессиональные охотоведы, биологи, орнитологи расскажут вам о биологии охотничьих видов животных, способах охоты, правилах охоты», — отметили в обществе.

Рязанцев пригласили поучаствовать в клубе «Юного охотника». Об этом сообщили в организации.

«Профессиональные охотоведы, биологи, орнитологи расскажут вам о биологии охотничьих видов животных, способах охоты, правилах охоты», — отметили в обществе. Начинающим охотникам расскажут о правилах обращения с оружием и технике безопасности.

Успешно окончившие курс и сдавшие экзамен получат охотничий билет. Помимо этого, их примут в общество охотников.

Занятия проводятся по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 24а, по средам с 18:00 по 20:00.