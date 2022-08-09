Расширены полномочия представительства правительства Рязанской области в Москве

Об этом стало известно во вторник, 9 августа.

Расширены полномочия представительства правительства Рязанской области в Москве. Соответствующий проект постановления органа власти рассмотрели на заседании во вторник, 9 августа.

Первый заместитель руководитель представительства правительства Рязанской области в Москве Алексей Кулаков пояснил, что изменения в положении ведомства позволит представительству быть учредителем подведомственных учреждений.

О создании какого учреждения идет речь на заседании не говорилось.

Напомним, с 25 июля представительство региона в Москве возглавила саратовская чиновница Юлия Швакова. Кроме того, она работала в «Росстате» вместе с врио губернатора Павлом Малковым.

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